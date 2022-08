Studenten betalen volgend collegejaar 105 euro meer collegegeld

Studenten moeten volgend jaar 2314 euro betalen om te mogen studeren, 105 euro meer dan dit collegejaar.

Dat bevestigt een woordvoerder van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs naar aanleiding van berichtgeving in universiteitsblad DUB.

Normaal gesproken volgt de verhoging van het collegegeld de inflatie in april. Maar omdat die dit jaar zo uitzonderlijk hoog was, heeft het kabinet gekeken naar de gemiddelde inflatie over twaalf maanden.

De verhoging van het collegegeld in september 2023 pakt daardoor lager uit. Er komt 105 euro bij in plaats van 220 euro.

© ANP 2022