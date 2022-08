Politie vindt lichaam Marokkaanse vrouw in koffer in haven Algeciras

Agenten van de Spaanse Guardia Civil hebben zaterdagavond een dode vrouw aangetroffen in de kofferbak van een voertuig.

De 25-jarige Marokkaanse uit Tinghir verstopte zich in een koffer in de kofferbak van de auto van haar broer in een poging naar Spanje te migreren.

Het voertuig bevond zich aan boord van de ferry vanuit Tanger-Med en was net aangekomen op de haven van Algericas. De bestuurder van het voertuig riep de hulp in van het havenpersoneel toen hij opmerkte dat zijn voertuig door de politie zou worden gecontroleerd.

Ondanks reanimatiepogingen kon de jonge vrouw niet in leven worden gehouden. Politieagenten inspecteerden de kofferbak van het voertuig maar vonden geen sporen van geweld op het lichaam. De vrouw stierf als gevolg van verstikking. De broer is gearresteerd.

