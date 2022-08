Marokko boycot Noord-Afrikaanse Karatekampioenschap in Tunesië

Marokko zal niet deelnemen aan het Noord-Afrikaanse Karatekampioenschap dat gepland staat voor 7-11 september in Tunesië.

Dat meldt de Koninklijke Marokkaanse Karatefederatie. De opkomende diplomatieke crisis tussen de twee Noord-Afrikaanse landen lijkt de oorzaak van het verstek laten gaan.

Marokko riep vrijdag zijn ambassadeur in Tunesië, Hassan Tarek, terug nadat de Tunesische president Kaïs Saïed de leider van het Polisario-front, Brahim Ghali, had ontvangen als onderdeel van een belangrijke internationale conferentie over Afrikaanse ontwikkeling in Tunis.

Tunesië besloot als reactie om de eigen ambassadeur in Marokko terug te roepen.

© MAROKKO.NL 2022