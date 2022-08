Marokko: oproep om Tunesische producten te boycotten

In Marokko wordt steeds positiever gereageerd op de brede oproep om Tunesische producten te boycotten

De nieuwe diplomatieke crisis tussen Marokko en Tunesië laaide op nadat de Tunesische president Kais Saied een ontmoeting had met Brahim Ghali van het Polisario-Front, de militante onafhankelijkheidsbeweging voor de Westelijke Sahara waarmee Rabat al bijna een halve eeuw een conflict heeft.

Rabat riep vorige week de eigen ambassadeur in Tunesië, Hassan Tarek, terug en besloot om niet aanwezig te zijn op TICAD 8, een belangrijke internationale conferentie over Afrikaanse ontwikkeling die plaatsvindt in Tunis.

Tunesië besloot als reactie om de eigen ambassadeur in Marokko terug te roepen. De regering in Tunis beweerde de "totale neutraliteit" te willen behouden in de kwestie van de Westelijke Sahara en pleitte voor een "vreedzame oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is".



Boycot

Op internet wordt sinds het weekend opgeroepenen om Tunesische producten die in Marokko worden verkocht, te boycotten.

Streepjescodes en uitputtende lijsten van Tunesische merken worden op grote schaal gedeeld op sociale netwerken. Prominent bovenaan de lijst prijkt het schrijfgerei van het merk BIC die in Tunesië wordt geproduceerd. De start van het schoolseizoen is historisch gezien een belangrijke periode voor het bedrijf.



De brede boycot-oproep krijgt ook aandacht van de Tunesische pers, met name de oproep aan de Attijariwafa Bank om het land te verlaten haalde de krantenkoppen in Tunesië. De Marokkaanse onderneming telt 1.500 werknemers in Tunesië.

De Koninklijke Marokkaanse Karatefederatie besloot vandaag om niet deel te nemen aan het Noord-Afrikaanse Karatekampioenschap dat gepland staat voor 7-11 september in Tunesië.

