Turkije veroordeelt uitspraken Franse president Macron in Algerije

De opmerkingen over Turkije die de Franse president Emmanuel Macron maakte tijdens zijn recente bezoek aan Algerije zijn "onaanvaardbaar".

Dat meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

Het Franse staatshoofd was voor een driedaags bezoek in Algerije om de relatie met het Noord-Afrikaanse land te reanimeren en beweerde dat propagandanetwerken uit Rusland, China en Turkije een "anti-Franse" hetze voeren in Afrika.

"Het is buitengewoon jammer dat de Franse president Emmanuel Macron tijdens zijn bezoek aan Algerije verklaringen heeft afgelegd tegen ons land, samen met enkele andere landen", verklaarde de ministeriële woordvoerder Tanju Bilgiç. Hij noemt het onaanvaardbaar dat de Franse president met de vinger wijst naar andere landen en tegelijkertijd weigert het koloniale verleden van zijn land in Afrika, met name in Algerije, onder ogen te zien.



Volgens Ankara moet Frankrijk naar het koloniale verleden kijken als ze de oorzaak willen zien van de tegenslagen waarmee het Europese land wordt geconfronteerd op het Afrikaanse continent. "Beweren dat deze tegenslagen worden veroorzaakt door andere landen (...) is niet alleen een ontkenning van de geschiedenis maar ook een weerspiegeling van de hypocrisie van sommige politici."

Volgens Ankara zijn de betrekkingen met Afrikaanse landen, waaronder die met Algerije, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en bilaterale belangen.

© MAROKKO.NL 2022