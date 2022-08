Franse president Macron in oktober in Marokko verwacht

De Franse president Emmanuel Macron heeft laten weten dat hij eind oktober een officieel bezoek zal brengen aan Marokko.

Nauwelijks terug van zijn staatsbezoek aan Algerije, heeft Macron het aanstaande bezoek aan Marokko laten doorschemeren aan Marokkaanse onderdanen in Frankrijk. Het Elysée heeft echter nog geen officiële aankondiging gedaan.

In een video die werd gemaakt tijdens Le Touquet Music Beach in Parijs, waar Macron privé aanwezig was, is te horen dat het Franse staatshoofd antwoord geeft op vragen over de Sahara-kwestie. "Je kent alle problemen (…) Ik ga eind oktober naar Marokko", antwoorde een zichtbaar ontspannen president op vragen van een groep Marokkanen.

De officiële reis van Macron naar Algerije komt op het moment van opgelopen spanningen tussen Rabat en Algiers. In zijn troonrede van 20 augustus was koning Mohammed VI resoluut over de Sahara-kwestie.



De kwestie is volgens de Marokkaanse monarch een goede graadmeter om te bepalen of landen een dubbelzinnig standpunt innemen over de Sahara.

Hij omschreef de kwestie als "de lens" waarmee Marokko de wereld ziet en vriendschappen en partnerschappen met andere landen beoordeelt.

