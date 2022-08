L'Économiste: toerismecijfers Marokko zijn misleidend

De recordhoge toerismecijfers die door de Marokkaanse autoriteiten zijn aangekondigd zijn misleidend en verhullen dat driekwart daarvan afkomstig is van de eigen diaspora.

Dat schrijft het Franstalige economische tijdschrift L'Économiste.

Na twee jaar corona-schaarste is er reden tot vreugde, althans op papier, maar in werkelijkheid is er weinig reden tot vreugde en wordt het herstel in de toerismebranche voor het leeuwendeel toegeschreven aan buitenlandse Marokkanen (MRE's) die voor de vieringen rondom het offerfeest en de zomervakantie een bezoek aan het vaderland brengen.

Bovendien heeft de Franse halvering van visumuitgiftes aan Maghreb-landen er voor gezorgd dat minder Marokkanen de vakantie in Europa konden spenderen en daardoor noodgedwongen de zomermaanden in Marokko moesten doorbrengen. Hetgeen leidde tot een stormloop op binnenlandse reisaanbiedingen en een heropleving van het binnenlands toerisme.



Marokko verwelkomde in de maanden juni en juli in totaal 3,2 miljoen "toeristen", waarvan meer dan 2 miljoen aankomsten in de maand juli (65 procent), kondigde het ministerie van Toerisme in augustus met trots aan.

De cijfers werden omschreven als "een uitzonderlijke prestatie" waarmee zelfs de toerismecijfers uit het pre-pandemische 2019 werden overschreden. De werkelijkheid ligt een stuk genuanceerder maar toont duidelijk aan dat het voornamelijk Marokkaanse onderdanen zijn, uit binnen en buitenland, die de toerismecijfers verbloemen.



Noord-Marokko en regio Agadir

Bovendien heeft alleen het noorden van het land en de regio Agadir geprofiteerd van deze meevaller, ten koste van steden als Rabat, Casablanca, Fez, Ouarzazate en Errachidia. In de toeristische hoofdstad Marrakech waren tijdens het hoofdseizoen amper een dozijn hotels volgeboekt.

Toerismebureau ONMT is tevreden met het resultaat en ziet de buitenlandse campagne als een groot succes. De toerismebranche in Marokko spreekt echter van een andere werkelijkheid. Horecaondernemers probeerden de verliezen van de afgelopen twee seizoenen te compenseren in één seizoen en verhoogden de prijzen exorbitant.



Voor een hotelovernachting moest in sommige regio's, zoals Taghazout, gemiddeld drie keer zoveel worden betaald als in voormalige hoofdseizoenen. Strandtenten in bijvoorbeeld Cabo Negro rekenden soms bedragen van 800 DH (€ 75) voor strandbed.

Volgens de nationale toerismefederatie zijn de prijsverhogingen die door sommige ondernemers in Agadir, Taghazout of Marrakech werden doorgevoerd niet goed te praten. Het bureau roept de regering op om een regulerende functie uit te oefenen om een ​​einde te maken aan het misbruik van de inflatie.

