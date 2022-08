Spanje roept Marokko op haast te maken met visserijovereenkomst EU

Spanje heeft Marokko opgeroepen om haast te maken bij het ratificeren van de visserijovereenkomst met de Europese Unie (EU).

Tijdens zijn deelname aan de Landbouwconferentie in Meknes sprak de Spaanse minister Miguel Arias Cañete (Landbouw, Voedselvoorziening en Milieu) zijn "bezorgdheid" uit over de vertraagde inwerkingtreding van de nieuwe visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko.

Volgens Cañete wil de Spaanse regering dat de visserijovereenkomst "zo snel mogelijk" in werking treedt zodat Spaanse boten hun visserijactiviteiten kunnen uitoefenen. "Ik denk dat het proces zeer gevorderd is en ik hoop op een snelle ratificatie", zei de Spaanse visminister.

De nieuwe overeenkomst is al goedgekeurd door beide Marokkaanse Kamers en gepubliceerd in de Staatscourant. De overeenkomst moet echter nog worden ondertekend door koning Mohammed VI alvorens deze is geratificeerd.

In totaal wachten ruim 125 Europese, voornamelijk Spaanse, vaartuigen op de inwerkingtreding van de overeenkomst. De laatste overeenkomst werd in december 2021 beëindigd en veel buitenlandse vissers die actief waren in Marokkaanse wateren zijn sindsdien werkloos.

