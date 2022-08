Iraaks persbureau: Al-Sadr in hongerstaking tegen geweld

buitenland 29 aug 22:15

De machtige sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr heeft maandagavond via zijn partijchef Hassan al-Athari op Twitter aangekondigd dat hij in hongerstaking gaat om de rust te herstellen in Irak.

Volgens het staatspersbureau INA is Sadr van plan niet te eten en te drinken totdat de gewelddadigheden en het gebruik van wapens in het land ophouden. "De corrupte gemeenschap geeft, wat er ook gebeurt, niemand een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld. ". Sadr maakte eerder op de dag bekend uit de politiek te stappen. Zijn aanhangers bestormden na dat bericht uit protest het regeringspaleis in Bagdad. Tijdens de gevechten die daarop volgden met islamitische tegenstanders werden meer dan tien demonstranten gedood. Ook zouden twee militairen zijn omgekomen.

Volgens veiligheidstroepen kwamen er in de late avond zeker zeven mortiergranaten neer in de groene zone van de hoofdstad waar veel overheidsgebouwen en ambassades staan. Ook werd er regelmatig geschoten met automatische wapens. © ANP 2022