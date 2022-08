Nederlands ambassadepersoneel Irak geëvacueerd om politieke onrust

Omwille van hun veiligheid werkt en verblijft de staf van de Nederlandse ambassade in de Irakese hoofdstad Bagdad tijdelijk in de Duitse ambassade elders in de stad.

Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De veiligheidssituatie in het land is nog verder verslechterd en het reisadvies is aangescherpt vanwege de politieke onrust.

De Nederlandse ambassade ligt midden in de Internationale Zone, ook wel de groene zone. "Daar is het momenteel erg onrustig; rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied. Zodra het weer veilig kan, zullen de medewerkers terugkeren naar de Nederlandse ambassade", aldus het ministerie.

Het reisadvies voor het grootste deel van Irak, inclusief Bagdad, is al lange tijd rood. Dat betekent: niet reizen, wat uw situatie ook is. Nu heeft ook de stad Basra een rood reisadvies gekregen, in plaats van een oranje.



"Nederlanders in deze rode gebieden worden nogmaals dringend opgeroepen om het land te verlaten als dat veilig kan. Deze oproep gold al en die herhalen we nu", aldus het ministerie. "Er zijn daar grote veiligheidsrisico’s. Stel uw besluit om te vertrekken niet uit tot het laatste moment." Het ministerie benadrukt dat de ambassade Nederlanders die besluiten toch in Irak te blijven waarschijnlijk niet kan helpen als hun veiligheidssituatie verder verslechtert.

Verder meldt het ministerie dat er op veel plaatsen in Irak gewelddadige demonstraties plaatsvinden, en dat er vanaf maandag in het hele land een straatverbod geldt vanaf 19.00 uur lokale tijd. "Vermijd deze demonstraties en samenscholingen. Alle toegangswegen van en naar de hoofdstad Bagdad zijn gesloten", aldus het ministerie.



Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zegt op Twitter dat hij de situatie "nauwlettend" in de gaten houdt. "Ik leef zeer met onze collega's van Buitenlandse Zaken mee", schrijft hij. "Mijn gedachten gaan uit naar de Irakezen die vandaag hun dierbaren zijn verloren".

Maandag braken er nieuwe rellen uit in Bagdad nadat de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr had aangekondigd terug te treden uit de politiek. Er wordt regelmatig geschoten met automatische wapens en er zouden zeker zeven mortiergranaten neer zijn gekomen in de groene zone van de hoofdstad, waar zich naast de Nederlandse ambassade andere overheidsinstellingen en het parlementsgebouw bevinden.

Demonstranten drongen daar ook een regeringspaleis binnen. Artsen meldden maandagavond dat zeker twaalf volgelingen van Sadr om het leven zijn gekomen, 270 andere betogers liepen letsel op.

