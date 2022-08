Oranje komt op WK met 'maatschappelijke actie' arbeidsmigranten

Het Nederlands elftal komt bij het komende WK met een 'maatschappelijke actie' die is gericht op de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in Qatar.

Hoe die actie er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk, vertelde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB bij een bijeenkomst in Zeist.

"We hebben al een aantal ideeën. Die leggen we voor aan de spelers en dan kunnen ze aangeven wat ze wel of niet willen doen", aldus De Jong. "We proberen daarin zoveel mogelijk op te trekken met andere landen.".

De Jong verwees naar eerdere eindtoernooien van Oranje. Op het WK in Zuid-Afrika in 2010 bezochten de internationals Robbeneiland, waar Nelson Mandela jarenlang gevangen zat. Twee jaar later gingen de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk en zijn spelers, bij het EK van 2012 in Polen en Oekraïne, naar het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 1 miljoen mensen werden omgebracht. Bij het WK van 2014 in Brazilië bracht de selectie van trainer Louis van Gaal een bezoek aan de favela Santa Marta in Rio de Janeiro.



Meerdere mensenrechtenorganisaties- en instanties willen in Qatar een substantiële verbetering van de mensenrechten, vrouwen, arbeidsmigranten en lhbti-personen. Met tien man met regenboogvlaggen bij een moskee gaan staan in Qatar, is niet wat de voetbalbond voor ogen heeft.

"We zijn niet uit op provoceren, we zijn uit op verandering", aldus De Jong.

