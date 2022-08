EU-landen stemmen in met trainingsmissie Oekraïne

De Europese Unie gaat Oekraïense militairen trainen. De defensieministers van de EU-landen hebben zich achter die plannen geschaard en die zullen nu worden uitgewerkt.

Maar in de tussentijd gaan lidstaten zelf al trainingen geven zoals Nederland en Duitsland om mijnen op te ruimen, zegt defensieminister Kajsa Ollongren.

Die ontmijningstraining, die volgens Ollongren waarschijnlijk in Duitsland zal gebeuren, kan uiteindelijk onder EU-vlag vallen. Dat is beter dan trainingen op eigen houtje, stelt de minister. De EU kan dan coördineren wat Oekraïne nodig heeft en welke landen daarin gaan voorzien en ontslaat de regering in Kiev zelf van die klus.

Veel is nog onduidelijk over de complete EU-trainingsoperatie. Verschillende lidstaten hebben zich al aangeboden als gastland. Niet alleen naburige landen als Polen en Slowakije, maar ook lidstaten verder weg van Oekraïne.



Pantserhouwitsers

Ook over de omvang van de missie valt volgens Ollongren nog weinig te zeggen. Een militaire basistraining, zoals al in het Verenigd Koninkrijk met Nederlandse assistentie gebeurt, gaat bijvoorbeeld al gauw over grote aantallen. Maar enkele tientallen Oekraïners leren omgaan met pantserhouwitsers, zoals Nederland en Duitsland hebben gedaan, is niet minder belangrijk, stelt ze.

De operatie zal opnieuw wat vragen van het Nederlandse leger, erkent Ollongren. Militairen die Oekraïners gaan trainen kunnen immers "niet hun gewone werk doen". Maar de impact zal maar "heel gering" zijn.

© ANP 2022