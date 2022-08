Waterschaarste leidt tot versnelde plattelandsvlucht in Noord-Marokko

Steeds meer gezinnen in het noorden van Marokko verlaten het platteland om zich in grote steden te vestigen. De toenemende waterschaarste lijkt het migratieproces te versnellen.

Steeds meer gezinnen zien zichzelf gedwongen hun land achter te laten en te vertrekken naar grote steden voor een baan in de regio Tanger, Larache, Chefchaouen en Tetouan.

Volgens dagblad Al Akhbar hebben sinds de maand juni tientallen gezinnen in de provincies Chefchaouen, Ouazzane en Larache het platteland verlaten in hun zoektocht naar werk en betere levensomstandigheden.

Verwacht wordt dat door klimaatverandering de werkloosheid in plattelandsgemeenten verder zal stijgen. Kwetsbare lokale economieën worden wederom hard geraakt terwijl velen nog herstellende zijn van de gevolgen van de coronapandemie en de ernstige waterschaarste die eerder dit jaar zijn intrede deed.



Boerenverenigingen in de regio Tanger-Tetouan-Al-Hoceima roepen regeringsfunctionarissen op om de legalisering van cannabisteelt in meer regio's door te voeren. Het certificeren van cannabisboeren in de regio kan volgens hen een einde maken aan de illegale exploitatie van grondwater door clandestiene cannabisboeren. Vooralsnog komen alleen boeren in Al Hocaima, Chefchaouen en Taounate in aanmerking.

Lokale autoriteiten houden zich vooralsnog enkel bezig voorlichtingsbijeenkomsten en bewustmakingscampagnes die bedoeld zijn om de lokale bevolking te informeren over het belang van waterrationalisatie.

