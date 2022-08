Ethiopische premier in Algerije tijdens oplopende spanningen met Egypte over controversiële Nijl-dam

De Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali arriveerde zondag in Algerije voor een tweedaags officieel bezoek.

Algerije pakte groots uit want Ahmed Ali werd op de internationale luchthaven Houari-Boumediene verwelkomd door de Algerijnse premier Aïmene Benabderrahmane en ministers Ramtane Lamamra (Buitenlandse Zaken), Abdelbaki Benziane (Hoger Onderwijs) en Soraya Mouloudji (Cultuur). De Ethiopische premier werd maandag ontvangen door de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune.

Het tweedaagse officiële bezoek van de Ethiopische premier aan Algerije komt op het moment dat zijn land steun zoekt in de diplomatieke crisis met Egypte en Soedan.

GERD Nijldam

De Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is al langer een twistpunt tussen Ethiopië, Soedan en Egypte. Die laatste twee landen zijn beide afhankelijk van de Nijl voor onder meer drinkwater voor hun bevolking en ze zijn dan ook bang dat Ethiopië de toestroom van vers water kan beperken door de dam.



Ondanks de kritiek en het verzet van buurlanden begon Ethiopië eerder dit jaar met het opwekken van stroom en in juli ging het land verder met het vullen van de Renaissance Dam. Het unilaterale besluit werd sterk veroordeeld door Egypte. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi waarschuwde Ethiopië voor de gevolgen van eenzijdige besluiten en heeft de Verenigde Naties ingeschakeld.

Marokko koos eerder dit jaar de kant van Egypte. De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita sprak zijn steun uit voor de waterveiligheid van Egypte. Verwacht wordt dat Algerije kiest voor de kant van Ethiopië als vergelding voor de Egyptische steunbetuiging voor de Marokkaanse Sahara.



Caïro

Onlangs is Caïro begonnen Algiers de rug toe te keren en zoekt het toenadering tot Rabat. Toen de Algerijnse president eerder dit jaar op bezoek was bij zijn Egyptische evenknie El-Sissi zei de Egyptische ambassadeur in Rabat dat zijn land het integriteitsgebied van Marokko steunt en SADR niet erkent.

De uitspraken waren tegen het zere been van Algerije en in het land werd opgeroepen om de betrekkingen met Egypte te herzien. De Egyptische ambassadeur in Marokko werd er van beschuldigd het bezoek van Tebboune aan Cairo te hebben overschaduwd.



Ook is Egypte niet blij met het dubbelzinnige standpunt van Algerije over de Nijl-dam in Ethopië. Algiers hoopt namelijk dat de kwestie middels diplomatie kan worden opgelost en heeft aangeboden te bemiddelen tussen Egypte en Ethiopië.

De drie landen - Ethiopië, Soedan en Egypte - hebben echter gedurende de tien jaar dat er werd onderhandeld over de komst van de waterkrachtcentrale geen overeenstemming kunnen bereiken.

