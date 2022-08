Franse werkgevers pleiten voor opheffing visumbeperking voor Marokkaanse zakenlieden

Franse werkgevers roepen het Élysée op om de visumbeperkingen voor Marokkaanse zakenlieden op te heffen.

Volgens Fabrice Le Saché, woordvoerder van de Franse werkgeversvereniging Medef, is het belangrijk voor Frankrijk dat Marokkaanse zakenpartners geen obstakels ondervinden bij het doen van hun werk.

"Het is essentieel en dringend om de visa voor onze Marokkaanse zakenpartners te stroomlijnen en te vergemakkelijken. Er is geen handel zonder de circulatie van mensen", alsdus Le Saché tijdens de ondernemersbeurs Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) in Parijs.

"Marokko is een geweldig land. De dialoog tussen onze privésectoren is permanent. We moeten doorgaan met het bouwen van gemeenschappelijke projecten.", voegde Le Saché toe.



Frankrijk besloot in oktober vorig jaar om de visumuitgifte voor onderdanen uit Maghreb-landen te halveren. De Franse regering rechtvaardige de stap door te verwijzen naar de vermeende weigering van Marokko, Algerije en Tunesië om samen te werken met de Franse autoriteiten bij de repatriëring van hun burgers als deze een uitzettingsbevel (OQTF) hebben ontvangen.

Het omstreden besluit leidde tot veel verzet in de drie Noord-Afrikaanse landen. In Marokko werd opgeroepen tot een boycot van Franse producten en in Algerije zorgde de kwestie mede voor de terugroeping van de ambassadeur uit Frankrijk.



De Marokkaanse landbouwexport en transportsector leed als gevolg van het Franse besluit. In november wees de Marokkaanse werkgeversvereniging CGEM al op de noodzaak om de economische obstakels uit de weg te ruimen. Tijdens een bezoek van de Franse handelsminister aan Marokko eind vorig jaar liet Frankrijk weten de handel met Marokko te willen stimuleren maar weigerde toe te geven op de visumkwestie.

Intussen handhaven Franse consulaten in Noord-Afrikaanse landen een harde lijn en het aantal visumweigeringen voor toeristen, zakenlieden, journalisten, kunstenaars, sporters en zelfs voormalige ministers, is vermenigvuldigd.

Tijdens zijn recente bezoek aan Algiers suggereerde de Franse president Emmanuel Macron de visumkwestie te zullen bestuderen. Eenmaal terug in Frankrijk liet hij doorschemeren in oktober naar Marokko te zullen reizen. De visumkwestie zal ongetwijfeld ter sprake komen.

