Israël gestart met overzeese vluchten voor Palestijnen op Westoever

Israël is vorige week gestart met een proefproject waarmee Palestijnen in de bezette Westelijke Jordaanoever naar het buitenland kunnen vliegen.

De Palestijnen kunnen daardoor vliegen vanaf een Israëlische luchthaven in de zuidelijke Negev-woestijn en hoeven voor internationale vluchten dan niet meer uit te wijken naar buurland Jordanië.

Veertig Palestijnen zaten maandag aan boord van een vlucht van de Israëlische luchtvaartmaatschappij Arkia die vanuit de luchthaven Ramon, nabij de stad Eilat, vertrok richting Larnaca in Cyprus.

De meer dan 475.000 inwoners van de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever kunnen momenteel via de luchthaven van Tel Aviv naar het buitenland vliegen. Maar de Palestijnen die wonen in het sinds 1967 bezette gebied kunnen daar zonder speciale vergunning geen gebruik van maken.



Palestijnen moeten nu naar Jordanië om via de luchthaven van Amman naar het buitenland te vliegen. Het aantal reizende Palestijnen nam de afgelopen jaren af, met name door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die door bezetter Israël werden afgekondigd. Maar sinds de door Marokko onderhandelde heropening van de Allenby-overgang tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië zit het aantal Palestijnse reizigers weer in de lift.

Turkije

Israël overweegt daarnaast het toelaten van vluchten van Israël naar Turkije voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. De eerste vlucht zou maandag vertrekken maar werd op de valreep door de Israëlische autoriteiten opgeschort.



De Palestijnse autoriteiten zien de Israëlische "reisversoepelingen", of pogingen daartoe, als een wassen neus. De Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh riep Israël onlangs op om de oude luchthaven van Jeruzalem te heropenen, in plaats van Palestijnen te dwingen om te reizen naar Ramon Airport, gelegen op 180 km van het uiterste zuidpunt van de Westoever.

Deze luchthaven in Jeruzalem, gelegen nabij de Qalandia-controlepost in Oost-Jeruzalem, werd tot 1967 door Palestijnen gebruikt, totdat het Israëlische bezettingsleger de controle over het oostelijke deel van de Heilige Stad overnam.

Israëliërs zelf bleven de luchthaven gebruiken tot het begin van de tweede Intifada (Palestijnse opstand, 2000-2005). Sindsdien is het vliegveld verlaten en wil Israël het terrein gebruiken voor de huisvesting van Israëlische kolonisten.

