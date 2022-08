Rechtbank vonnist in zaak financiering terrorisme door Samir A.

De rechtbank in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. , die terechtstaat voor het financieren van terrorisme.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 36-jarige A. met hulp van een ondergrondse bankier een groep van circa 25 Daesh-vrouwen geld gestuurd of geholpen te ontsnappen uit kampen in Syrië.

Ook zou A. hebben deelgenomen aan de jihadistische terreurorganisatie Daesh. Het OM heeft zes jaar cel tegen hem geëist. A. werd medio 2020 aangehouden. Hij wijst de beschuldigingen van de hand. Hij zou slechts humanitaire hulp hebben geboden, omdat de Nederlandse overheid de vrouwen en hun kinderen aan hun lot overliet.

Volgens justitie staat een groot aantal van de vrouwen op de nationale sanctielijst terrorisme. A. zamelde in totaal 107.000 dollar in en stuurde dit naar Syrië. Het geld ging overwegend naar Nederlandse vrouwen, van wie aan aantal inmiddels weer terug is in Nederland. Sommigen verblijven vermoedelijk nog in de laatst overgebleven Daesh-bolwerken in Syrië.



Volgens A.'s advocaat Tamara Buruma, die vrijspraak heeft bepleit, kon haar cliënt niet accepteren dat er kinderen stierven in de kampen en verkeerde hij door zijn kennis van de taal en de regio in de positie hier iets aan te doen. Het OM gelooft niets van de nobele motieven van A. "Berekenend en slim", noemden de officieren van justitie hem in de onderbouwing van hun strafeis. Deskundigen hebben gewaarschuwd voor een groot herhalingsgevaar.

A. is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. Hij was lid van de Hofstadgroep, een destijds berucht netwerk van radicale jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot die groep gerekend.

