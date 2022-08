Maïskolf door ruit 'asielhotel' Albergen gegooid

algemeen 31 aug 13:06

Een ruit van het zogeheten asielhotel in Albergen is in de nacht van dinsdag op woensdag gesneuveld omdat iemand er een maïskolf doorheen heeft gegooid.

Dit bevestigt de politie woensdag na berichtgeving van RTV Oost. Volgens RTV Oost zijn er meerdere mäiskolven gegooid, maar de woordvoerder van de politie weet niet hoeveel precies. De politie onderzoekt de kwestie en bekijkt hiervoor camerabeelden. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatste dinsdag bewakingscamera's bij het asielhotel nadat hier eerder deze week brand was gesticht. Deze brand, die woedde in struiken daar, richtte overigens geen grote schade aan. Hotel 't Elshuys is gekocht door het COA om er een asielzoekerscentrum van te maken. De bekendmaking hiervan zorgde voor onrust. De voormalige eigenaresse van het gebouw verloor maandag een kort geding waarin ze de verkoop probeerde terug te draaien. Het COA hoopt eind september de eerste asielzoekers in het voormalige hotel te huisvesten. © ANP 2022