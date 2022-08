Turkse economie groeit sterk ondanks torenhoge inflatie

De economie van Turkije kende in het tweede kwartaal van dit jaar een sterke groei ondanks de torenhoge inflatie in het land.

Aangezien het leven van de Turken een stuk duurder is geworden leverden de consumptiebestedingen van huishoudens een belangrijke bijdrage aan de groei. Ook de export groeide stevig dankzij het herstel van de coronacrisis en een goedkopere Turkse lira.

De heropleving van het toerisme na de coronabeperkingen gaf de economie eveneens een impuls. Het Turkse bruto binnenlands product (bbp) steeg afgelopen kwartaal met 7,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. De economische groei viel daarmee hoger uit dan kenners hadden verwacht. Ten opzichte van het eerste kwartaal bedroeg de groei 2,1 procent.

De omstreden renteverlagingen die de Turkse centrale bank op aandringen van president Recep Tayyip Erdogan heeft doorgevoerd, jagen de groei ook aan. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen.



Onder druk van de president werd de rente in Turkije al flink verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken. Zo werd de rente na een onderbreking van enkele maanden in augustus met een vol procentpunt teruggeschroefd naar 13 procent.



Waardedaling

Erdogan wil de goedkope lira gebruiken om de industrie van zijn land te helpen, omdat het dan voor andere landen goedkoper wordt om Turkse producten te kopen. De waardedaling van de lira voedt echter ook de inflatie in eigen land, doordat invoer van bijvoorbeeld brandstof juist duurder wordt. De Turkse inflatie is inmiddels dan ook opgelopen tot bijna 80 procent en staat daarmee op het hoogste niveau in 24 jaar.

De groeispurt van Turkije kan bijna op zijn einde lopen. Een onderzoek onder analisten deze maand gaf aan dat de jaarlijkse bbp-groei dit kwartaal kan teruglopen tot 3,3 procent en tot 1,3 procent in de laatste drie maanden van het jaar. De dreiging van een recessie in Europa is eveneens zorgwekkend voor het land, omdat de EU de belangrijkste bestemming is voor de Turkse export.

De verrassende renteverlaging van eerder deze maand geeft ook aan dat de Turkse centrale bank rekening houdt met een vertraging van de groei later dit jaar.

