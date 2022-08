WHO: hoogste alarmfase na overstromingen Pakistan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege de overstromingen in Pakistan.

Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij "maximale actie" van de WHO vereist is.

Zo'n 6 miljoen mensen zouden dringend behoefte hebben aan humanitaire bijstand. "Pakistan had al te maken met meerdere gevaren voor de volksgezondheid, onder meer vanwege corona, cholera, tyfus, mazelen, leishmaniasis, hiv en polio", aldus directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag. "Door de overstromingen zijn daar nu ook nieuwe uitbraken van diarree, huidinfecties, luchtwegontstekingen, malaria, dengue en meer bijgekomen."

In het Aziatische land is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Daardoor staat ongeveer een derde van Pakistan onder water. Vooral in het zuiden en het westen zijn weinig droge stukken land te vinden. Het noodweer treft ruim 33 miljoen mensen, ongeveer 15 procent van de Pakistaanse bevolking. Bruggen en wegen zijn vernield en naar schatting 1 miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest.

© ANP 2022