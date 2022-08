PSV rondt transfer aanvaller El Ghazi af

PSV heeft de transfer van Anwar El Ghazi afgerond. De 27-jarige El Ghazi, voormalig Ajacied, tekende voor drie seizoenen in Eindhoven.

"Wij wilden graag een veelzijdige, ervaren aanvaller aan de selectie toevoegen. Met Anwar hebben we iemand binnengehaald die zich bewezen heeft in de top van de Eredivisie en in het verleden meerdere seizoenen goed presteerde in het buitenland. Anwar heeft de kwaliteiten om een man te passeren, is doelgericht en hij kan op alle drie de posities in de voorhoede spelen", aldus directeur voetbalzaken John de Jong.

Begin 2017 verhuisde El Ghazi van Ajax naar Lille. Na zijn periode in Frankrijk verhuisde hij naar Aston Villa, dat hem ook kort uitleende aan Everton.

El Ghazi, tweevoudig international van Oranje, voegt zich na het duel met FC Volendam van woensdagavond bij de selectie. Hij is de negende nieuwkomer in Eindhoven, na Luuk de Jong, Walter Benitez, Xavi Simons, Guus Til, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever, Savio en Jarrad Branthwaite.

© ANP 2022