Marhaba 2022: miljoen vakantiegangers hebben Marokko inmiddels weer verlaten

Sinds de start van de terugkeerfase van de zomervakantiecampagne Marhaba hebben al meer dan een miljoen Marokkaanse vakantiegangers het land verlaten.

Volgens de havenautoriteiten zijn zo'n 250.000 voertuigen, middels 3.800 ferry-overtochten, teruggekeerd naar Europa.

De drukste veerlijn dit jaar is Tanger Med-Algeciras, die zo'n 40 procent van het maritieme passagiersverkeer vertegenwoordigt. Gevolgd door Ceuta-Algeciras (24,4 procent), Nador-Almeria (10,8 procent), Nador-Almeria (10,8 procent), Tanger-Tarifa (10,4 procent), Melilla-Almeria (4,1 procent), Melilla-Motril (1,5 procent ) en tenslotte Al Hoceima-Motril (1 procent).

Aan beide zijden van de grens staan eindeloze files, ondanks inspanningen van beide landen. In de Spaanse exclave Ceuta strekken files zich uit over enkele kilometers en is de gemiddelde wachttijd opgelopen tot 17 uur, meldt lokale media El Faro de Ceuta.

