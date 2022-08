Kaapverdië opent ambassade in Rabat en consulaat in Dakhla

Kaapverdië heeft woensdag officieel een consulaat geopend in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Kaapverdische ambtgenoot Rui Alberto De Figueiredo Soares.

De opening van het consulaire kantoor gebeurt een dag nadat het Afrikaanse land een ambassade in Rabat heeft ingehuldigd. Het besluit van Kaapverdië om een consulaat in Dakhla te openen weerspiegelt zijn standpunt ter ondersteuning van het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara.

De komst van het consulaire kantoor werd begin juni aangekondigd tijdens het bezoek van De Figueiredo Soares aan Rabat. De Kaapverdische diplomaat was in Marokko voor deelname aan de ministeriële bijeenkomst van Afrikaanse Atlantische Staten.

Met de komst van het nieuwe consulaat in Dakhla is het aantal diplomatieke vertegenwoordigingen in de zuidelijke provincies Laayoune en Dakhla opgelopen tot 27.





