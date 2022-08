Spanje wil bemiddelen in Sahara-twist tussen Marokko en EU

Spanje wil bemiddelen tussen Rabat en Brussel na de ophef die is ontstaan als gevolg van de controversiële opmerkingen van EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares zei dat zijn land altijd zal fungeren als een brug om de relatie tussen Marokko en de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken.

"De EU en Marokko zijn essentiële partners", zei Albares dinsdag in gesprek met het Spaanse persbureau EFE. Hij beloofde steun vanuit Madrid voor betere betrekkingen tussen Rabat en Brussel.

Albares maakte de opmerkingen tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Praag. Hij gaf antwoordt op vragen over het recente besluit van de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita om zijn ontmoeting met EU-topman Borrell te annuleren.



Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf geen verklaring voor die abrupte annulering maar aangenomen wordt dat de beslissing werd ingegeven door Borrell's opmerkingen over de Marokkaanse Sahara.

De EU-diplomaat zorgde recent voor opspraak nadat hij tegenover een Spaanse televisiezender verklaarde dat de EU de Saharaanse bevolking wil laten beslissen over de toekomst van de Sahara. Het standpunt druist in tegen het autonomievoorstel van Rabat waar zwaargewichten zoals de Verenigde Staten (VS), Frankrijk, Duitsland en Spanje recentelijk hun goedkeuring voor hebben gegeven.



Minister Bourita reageerde vrijwel onmiddellijk op de verklaring van Borrell en beschreef deze als "betreurenswaardig". Volgens Bourita weerspiegelen de uitspraken van Borrell niet het standpunt van de EU.

Brussel liet als reactie vorige week weten te streven naar een "politieke, rechtvaardige, realistische en duurzame, voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor de Sahara-kwestie, in overeenstemming met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties".

In de verklaring prees Brussel de inzet van Marokko voor het door de VN geleide politieke proces om een ​​wederzijds aanvaardbare oplossing voor het geschil te vinden.

