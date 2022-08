Saoedi-Arabië veroordeelt vrouw tot 45 jaar cel voor Twittergebruik

In Saoedi-Arabië is opnieuw een vrouw veroordeeld voor haar activiteit op Twitter.

De vrouw, Nura al-Kahtani, heeft een celstraf tot maar liefst 45 jaar gekregen, meldt de ngo DAWN (Democracy for the Arab World Now) op basis van gerechtelijke documenten.

Volgens de rechter wou al-Kahtani "het sociale weefsel verscheuren met behulp van het internet" en "de openbare orde schenden met sociale media".

Het is al de tweede keer in korte tijd tijd dat een Saoedische vrouw wordt veroordeeld voor het gebruik van social media. Zo kreeg ook de studente Salma al-Shehab een gevangenisstraf van 34 jaar omdat ze met haar tweets hulp bood aan "politieke opposanten" die "de openbare orde wilden verstoren".



De 34-jarige Al-Shehab is een promovendus aan de Universiteit van Leeds in Engeland en moeder van twee kinderen. Ze werd schuldig bevonden en veroordeeld nadat ze van vakantie was teruggekeerd naar haar thuisland. De zaak van Shehab leidde tot internationale verontwaardiging, waarbij verschillende activisten en mensenrechtenorganisaties haar veroordeling veroordeelden.

"Deze veroordeling toont aan hoe de Saoedische autoriteiten zelfs de mildste kritiek van burgers bestraffen", reageert DAWN-woordvoerder Abdullah Alaudh. Volgens hem zou de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zulke "wraakzuchtige en buitensporige straffen" niet toestaan als hij zou vrezen voor een conflict met de Verenigde Staten (VS) of andere westerse regeringen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het de zaak van al-Shehab "zeer nauwlettend" volgt.

