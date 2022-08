Marokko plant ministeriële bijeenkomst van landen met consulaten in de Sahara

In Marokko wordt binnenkort een ministeriële bijeenkomst gehouden van landen die consulaten hebben geopend in de zuidelijke provincies Laayoune en Dakhla.

Dat meldt de minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita woensdag.

"We zullen de komende maanden werken aan een bijeenkomst (...) om meer coördinatie tussen deze staten te creëren.", zei Bourita tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Kaapverdische evenknie Rui Alberto De Figueiredo Soares. De Kaapverdische minister is in het land voor de inhuldiging van een ambassade in Rabat en een consulaat in Dakhla.

De aanstaande bijeenkomst is bedoeld om meer landen er toe aan te zetten een consulaat te openen in het zuiden van Marokko, een streven dat door de Marokkaanse koning Mohammed VI werd onderstreept in zijn troonrede.



De afgelopen jaren hebben 27 landen een consulaat geopend in de Marokkaanse Sahara. Dat is zo'n 40 procent van het Afrikaanse continent. Het aantal weerspiegelt volgens de koning het standpunt van Afrika met betrekking tot de territoriale integriteit van Marokko.

Algerije

De aankondiging van Bourita komt ook op het moment dat buurland Algerije toenadering zoekt bij de landen die een consulaat hebben in de Sahara. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune ontving eerder deze week de president van Guinee-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Het land opende in oktober 2020 een consulaat in Dakhla en zag sindsdien de relatie met Algerije bekoelen.



De twee staatshoofden hebben afgesproken de relatie nieuw leven te zullen inblazen, in beginsel middels het openen van consulaten. Door de rode loper uit te rollen naar het staatshoofd van Guinee-Bissau, timmert Tebboune door op het initiatief dat werd geïnitieerd door zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Sabri Boukadoum.

Boukadoum startte in maart 2021 met een regionale rondreis door Kameroen, Guinee en Sierra Leone. De eerste steunt het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara, de andere twee openden in januari 2021 en augustus 2021 consulaten in Dakhla.

© MAROKKO.NL 2022