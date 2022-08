Ophef na beelden van Saoedische agenten die vrouwen mishandelen in opvanghuis (video)

sport 31 aug 17:19

Op internet zijn schokkende videobeelden opgedoken waarin te zien is dat agenten een groep vrouwen in een opvanghuis in de Saoedische stad Khamis Mushait mishandelen

De vrouwen zouden hebben opgeroepen tot betere levensomstandigheden. Onder de hashtag #Khamiss_Mushait_Orphans gaan de beelden rond op sociale netwerken. Op de beelden is te zien hoe agenten meerdere vrouwen vasthouden, aan hun haren trekken, slaan met leren riemen en houten stokken. Een aantal wordt met kettingen geboeid. Josh Cooper van mensenrechtenbureau ALQST spreekt op Twitter van "staatsgeweld tegen vrouwen in een weeshuis in Saoedi-Arabië." Hij vraagt zich af hoe lang het nog duurt voordat wereldleiders zich nog laten misleiden door de retoriek van Saoedische leiders inzake de emancipatie van vrouwen in het Saoedische koninkrijk.

De gouverneur van de provincie Aseer Turki bin Talal bin Abdulaziz heeft een commissie opgericht om het incident te onderzoeken, meldt nieuwsdienst Middle East Eye. De schokkende beelden verschijnen een dag nadat bekend werd dat een Saoedische rechtbank een vrouw heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 jaar voor haar activiteiten op Twitter. © MAROKKO.NL 2022