Toerismeminister Marokko streeft naar 26 miljoen toeristen in 2030

Marokko hoopt tegen het jaar 2030 meer dan 26 miljoen toeristen te verwelkomen.

Dat meldt minister Fatim-Zahra Ammor (Toerisme en Ambachten) bij het onthullen van een nieuwe routekaart voor toerisme die zal worden uitegevoerd in samenwerking met de belangrijkste spelers in de sector.

De minister was dinsdag in Rabat aanwezig op een bijeenkomst met de Nationale Confederatie van Toerisme en andere spilfiguren uit de Marokkaanse toerisme-industrie. De bijeenkomst diende als aftrap voor de ambitieuze routekaart van het toerismeministerie.

In haar inleidende toespraak sprak de minister over de economische situatie in het land en de prestaties van het huidige zomerseizoen die voortekenen vertonen van het herstel van de sector en een terugkeer naar het niveau van het pre-pandemische 2019.



De minister wees op de positieve vooruitzichten voor het toerisme in het land en onthulde dat haar ministerie een plan heeft uitgewerkt om de luchtcapaciteit van het land op korte termijn te vergroten, het land als vakantiebestemming bij touroperators te promoten en de reputatie van het land bij internationale toeristen te versterken.

Ze deed een beroep op de toeristische sector, die verantwoordelijk is voor zeven procent van bet Bruto Binnenlands Product (BBP) en voorziet in 550.000 directe banen, om een ​​nog sterkere rol te spelen in de toekomstplannen van haar ministerie.

