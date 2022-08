UFC: Duits-Afghaanse MMA-vechter Haqparast vecht onder Marokkaanse vlag

De Duits-Afghaanse MMA-vechter Nasrat Haqparast zal Marokko vertegenwoordigen tijdens de UFC Paris-competitie die plaatsvindt op 3 september.

Haqparast maakte het nieuws vandaag bekend op zijn Instagram-pagina. Hij vecht namens Marokko omdat het niet toegestaan is om de Afghaanse vlag te hijsen tijdens de competitie.

"De situatie in Afghanistan doet mijn hart bloeden, maar onze hoop is alleen Allah", zei de atleet. Hij benadrukte trots te zijn op zijn land van herkomst maar dat hij ook "zeer trots en vereerd" is om de Marokkaanse vlag te vertegenwoordigen.

Hij bedankte Marokkanen voor de steun die ze hem hebben gegeven en concludeerde: "Dit prachtige land werd mijn thuis en ik ben diep dankbaar voor de enorme ongelooflijke steun.".

Haqparast vecht aanstaande zaterdag in de lichtgewicht divisie tegen de Canadees John Makdessi.

