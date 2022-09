Eerste dode met apenpokken in België

buitenland 1 sep 12:46

Voor het eerst is ook in België iemand met het apenpokkenvirus overleden. De patiënt had ook andere aandoeningen, meldt het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

In België zijn inmiddels 706 besmettingen met het virus gemeld, staat in het weekrapport van de Belgische tegenhanger van het RIVM. Het aantal nieuwe gevallen lijkt volgens Sciensano te dalen. Het overgrote deel van de zieken is man en liep het virus op bij seksueel contact. Sinds de apenpokkenepidemie uitbrak zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd zestien mensen met het virus overleden. © ANP 2022