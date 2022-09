Rusland overweegt voor miljarden aan Chinese yuan te kopen

Rusland overweegt om dit jaar voor miljarden aan Chinese yuan en andere "vriendelijke" valuta te kopen om de stijging van de Russische roebel te vertragen.

Het land wil daarmee zijn buitenlandse reserves weer opbouwen. Vanwege de inval in Oekraïne bevroor het Westen ongeveer de helft van de 640 miljard dollar aan buitenlandse tegoeden.

Moskou wil deze spaarpot later aanwenden voor de financiering van investeringen om buitenlandse technologieën te vervangen en de transportinfrastructuur te verleggen naar nieuwe markten in Azië. Het plan werd besproken tijdens een speciale "strategische" vergadering van topambtenaren en de centrale bank op 30 augustus, waarvan persbureau Bloomberg de documenten heeft ingezien.

Russische ambtenaren brachten het idee om "vriendelijke" valuta te kopen in juni al ter sprake. De Russische economieminister Maxim Reshetnikov was destijds kritisch. Volgens hem zou het onvoldoende de koers van de roebel bewegen en de regering dwingen de uitgaven fors te verminderen.



Niet eenvoudig

Moskou hield jarenlang de uitgaven scherp in de gaten en spaarde honderden miljarden in dollars, euro's en andere buitenlandse valuta als buffer om de economie te beschermen tegen de schokken in de olieprijzen. De bevriezing van de buitenlandse reserves is volgens de bestuurders een "directe vermindering van investeringen in Rusland ten gunste van investeringen in andere landen".



Het opbouwen van buitenlandse reserves voor toekomstige crises is volgens bestuurders niet eenvoudig. Dat komt mede doordat andere valuta die Moskou als "vriendelijk" bestempelt minder liquide zijn, ofwel minder makkelijk te verkopen, dan "vijandige" munten als de dollar en euro.



Hoge politieke risico

Ook heeft Moskou toestemming nodig van China om zijn bezit in yuan te verkopen, wat volgens de bestuurders "erg moeilijk" zal zijn in tijden van crisis. Andere "vriendelijke" valuta als de dirham van de Verenigde Arabische Emiraten hebben "hoge politieke risico's", terwijl de Turkse lira flink in waarde is gedaald en verder dreigt te dalen.

Op korte termijn biedt de yuan uitkomst omdat de inkomsten uit de export van olie en gas blijven binnenstromen en de roebel in waarde stijgt. Voor de oorlog had Rusland zijn tegoeden in yuan al gestaag verhoogd om minder afhankelijk te zijn van de dollar. Op 1 januari was de yuan goed voor 17,1 procent van de buitenlandse tegoeden, wat neerkomt op iets meer dan 100 miljard dollar. Volgens het plan moet dat 180 miljard dollar worden.

