Marokko verhoogt per direct het minimumloon met 5%

De eerder toegezegde verhoging van het minimumloon met 5 procent is vandaag ingegaan.

Het minimumloon (SMIG) gaat met ingang van vandaag omhoog van 14,81 DH/uur naar 15,55 DH/uur (+ 5 procent), oftewel een salaris van 2.970 DH per maand. Het minimumloon in de landbouwsector (SMAG) gaat per direct omhoog van 76,70 DH naar 84,37 DH per werkdag (+ 10 procent).

In september volgend jaar worden zowel SMIG als SMAG verhoogd met vijf procent. De verhogingen zijn onderdeel van het sociaal akkoord tussen de regering en vakbonden eind april.

Om de gelijkheid tussen de publieke en de private sector te bevorderen is de regering van plan het minimumloon voor ambtenaren te verhogen met 16 procent, van 3.300 DH (€ 315) tot 3.500 DH (€ 330) per maand.

Marokko heeft sinds 1980 25 keer het minimumloon verhoogd. Met de geplande verhoging van volgend jaar is het minimumloon (SMIG) in 30 jaar meer dan verdubbeld.

© MAROKKO.NL 2022