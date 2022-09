Marokko: literprijs diesel met 1 DH omhoog

De prijs voor een liter diesel is vandaag met 1 DH omhoog gegaan. De prijzen voor benzine blijven gelijk of zijn zelfs licht gedaald.

Voor een liter diesel zal voortaan zo'n 14,90 DH (€ 1,42) moeten werden afgerekend.

Niet alle tankstations in Marokko voeren de prijswijzigingen direct door omdat de huidige voorraad voor een andere prijs is ingekocht. Maar in tegenstelling tot prijsverlagingen is de prijsverhoging bij vrijwel alle tankstations in Marokko op 1 september al geactualiseerd, met uitzondering van stations van Total waar de prijzen vanochtend grotendeels onveranderd bleven.

Wat benzine betreft zijn de prijzen onveranderd gebleven of licht gedaald. Voor een liter benzine wordt zo'n 14,75 DH (€ 1,40) betaalt.

© MAROKKO.NL 2022