Frankrijk heft visumbeperking voor Tunesië op, Marokko en Algerije blijven op strafbankje

Frankrijk heeft besloten om per direct de beperkte visumuitgifte voor Tunesische onderdanen op te heffen.

Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De beslissing gebeurt na overleg tussen de Franse binnenlandminister Gérald Darmanin en zijn Tunesische ambtgenoot Taoufik Charfeddine.

De opschorting van de strafmaatregel komt enkele dagen na het bezoek van de Tunesische premier Najla Bouden aan Frankrijk, op uitnodiging van werkgeversvereniging Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

Volgens het Franse ministerie komt de versoepeling van de visumuitgifte voor Tunesiërs nadat het Noord-Afrikaanse land besloot om de coronagerelateerde inreisvoorwaarden volledig af te schaffen. Ook wordt "de grote vooruitgang" die Tunesië heeft geboekt op het gebied van de bilaterale samenwerking onderstreept, meldt het Franse dagblad Le Figaro.



Frankrijk besloot in september 2021 om het aantal visums voor Marokko en Algerije te halveren en Tunesische onderdanen moesten het doen met 30 procent minder visums. Volgens Frankrijk was de strafmaatregel nodig omdat de drie Maghreb-landen zouden weigeren om uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen.

Omstreden

Het omstreden besluit leidde tot veel verzet in de drie Noord-Afrikaanse landen. In Marokko werd opgeroepen tot een boycot van Franse producten en in Algerije zorgde de kwestie mede voor de terugroeping van de ambassadeur uit Frankrijk.



De Marokkaanse landbouwexport en transportsector leed als gevolg van het Franse besluit. In november wees de Marokkaanse werkgeversvereniging CGEM al op de noodzaak om de economische obstakels uit de weg te ruimen. Tijdens een bezoek van de Franse handelsminister aan Marokko eind vorig jaar liet Frankrijk weten de handel met Marokko te willen stimuleren maar weigerde toe te geven op de visumkwestie.

Intussen handhaven Franse consulaten in Noord-Afrikaanse landen een harde lijn en het aantal visumweigeringen voor toeristen, zakenlieden, journalisten, kunstenaars, sporters en zelfs voormalige ministers, is vermenigvuldigd. Franse werkgevers riepen het Élysée eerder deze week op om de visumbeperking voor Marokkaanse zakenlieden op te heffen.



Tijdens zijn recente bezoek aan Algiers suggereerde de Franse president Emmanuel Macron de visumkwestie te zullen bestuderen. Eenmaal terug in Frankrijk liet hij doorschemeren in oktober naar Marokko te zullen reizen. Het Élysée heeft het voorgenomen bezoek echter nog niet bevestigd.



Anti-Rabat-sentiment

Politiek-analisten in Marokko zien de selectieve versoepeling van de visumvoorwaarden als het zoveelste bewijs dat het neokoloniale Frankrijk zich aan het afzetten is van Marokko als reactie op de inspanningen van Rabat om zich los te rukken van de monopolistische economische belangen van Frankrijk in Marokko.

Gesproken wordt over het ontstaan van een mogelijke tripartiete coalitie tussen Frankrijk, Algerije en Tunesië die bedoeld is om de ambities van Marokko in bedwang te houden. Een Duitse denktank wees in juli 2021 al op het "gevaar" van de razendsnelle opmars van Marokko.



De relatie tussen Parijs en Rabat lijkt op wankele gronden te staan sinds Marokko de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara heeft veiliggesteld. Het recente presidentiële ontvangst van separatistenleider Brahim Ghali in Tunesië is het meest recente bewijs dat ook Tunesië zich afzet van Marokko.

Tekenen van de Franse ergernis over de nieuwe ambities van Marokko werden zichtbaar toen Parijs de kant van Madrid koos tijdens de migratiecrisis in mei 2021, te midden van de diplomatieke crisis tussen Madrid en Rabat. Marokko stond daardoor lijnrecht tegenover de Europese Unie (EU).

Een andere factor die hieraan lijkt bij te dragen is het besluit van Marokko om niet meer vanzelfsprekend te kiezen voor Franse bedrijven voor de uitvoering van belangrijke grote economische projecten zoals de aanleg van het megagrote havenproject in Dakhla en de verlenging van de hogesnelheidslijn (HSL/TGV).

