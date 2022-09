Marokko: Kamerlid roept op tot visumplicht voor Europeanen

Kamerlid Fatima Tamni (FGD) heeft de regering opgeroepen om een ​​visumplicht in te voeren voor reizigers uit landen die visumbeperkingen hanteren voor Marokkanen.

Tamni heeft de minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita gevraagd om dringende maatregelen te nemen om de problemen rondom Europese visumweigering aan te pakken. Het Kamerlid doelt daarmee vooral op Europese landen die strenge visumrichtlijnen hanteren voor Marokkaanse onderdanen.

"Het is bekend dat er elk jaar honderdduizenden visumaanvragen worden ingediend door Marokkanen bij de consulaire diensten van Europese landen, met name Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal", benadrukte ze in een officiële brief gericht aan minister Bourita.

De visumaanvragen zijn een "belangrijke financiële bron" voor de betrokken landen die daarmee enorme sommen geld binnenhalen en maar slechts een fractie van de aanvragen goedkeuren. Het gaat volgens Tamni om "enkele miljoenen dirhams".



Tamni suggereerde dat het aannemen van visumvereisten bij aankomst voor Europese bezoekers de Marokkaanse staatskas geld zal opleveren en daarnaast zal bijdragen aan het "behouden van de waardigheid van Marokko en Marokkanen".

Beperkte visumuitgifte

Frankrijk besloot in september 2021 om het aantal visums voor Marokko, Algerije en Tunesië drastisch te verminderen. De strafmaatregel werd in het leven geroepen omdat de drie Maghreb-landen zouden weigeren om uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen, stelde het Élysée.



Sinds de invoering van de strafmaatregel is 75 procent van de Marokkaanse visumaanvragen afgewezen. De visumbeperkende maatregelen hebben gevolgen voor zowel gewone burgers, zakenmensen als diplomaten.

Eerder deze week richtte de Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (AMDH) een brief aan de Franse president Emmanuel Macron waarin de recente visumweigeringen van Marokkaanse aanvragen aan de kaak werden gesteld.



AMDH beschreef de Franse visumbeperkingen als "een belediging voor Marokkaanse burgers" en dat er geen "gegronde verklaring" is voor het plotselinge besluit. Frankrijk zou zijn voormalige koloniën onder druk zetten om ze te "onderwerpen" aan "militaire- economische en geostrategische belangen.".

De oproep tot de visumplicht voor Europeanen komt op de dag dat Frankrijk bekend maakte de visumbeperking voor Tunesiërs op te zullen heffen en een dag nadat de Marokkaanse toerismeminister Fatim-Zahra Ammor haar ambitieuze plannen presenteerde waarin ze bekend maakte om tegen het jaar 2030 meer dan 26 miljoen toeristen te willen verwelkomen.

