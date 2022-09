Vrachtschip beschadigd na aanvaring in Gibraltar, mogelijke dreiging voor kustlijn Marokko

De OS 35, het 178-meter lange vrachtschip dat onderweg naar Vlissingen in Gibraltar met een LNG-tanker tot aanvaring kwam, heeft "aanzienlijke schade".

De autoriteiten van Gibraltar hebben de scheepsramp uitgroepen tot een "major incident" (MAJAX) en zetten alles op alles om een milieuramp te voorkomen. Eerder deze week bleek al dat er vloeistof uit de voorste kraan lekte.

De OS 35 was onderweg naar Vlissingen met een lading staal en meer dan 400 ton aan brandstof. Het schip kwam in de nacht van 29 op 30 augustus in aanvaring met de LNG-tanker Adam LNG. Daarbij ontstond een gat in het voorschip, dat daarna snel wegzonk.

Experts vrezen dat verslechterende weersomstandigheden het gestrande schip zullen beïnvloeden en verder kunnen beschadigen. Volgens weersverwachting zijn er buien op komst die richting het noorden van Marokko trekken.



Er zijn kort na de aanvaring al oilbooms rond het schip gelegd. Die maatregel wordt nu uitgebreid. De autoriteiten van Algeciras hebben een actieplan tegen kustvervuiling geactiveerd.

Aankomende zondag komt er vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) extra materieel om verdere olielekkage te stoppen. Op die manier trachten de autoriteiten een grote milieuramp te voorkomen.

