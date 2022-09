Marokko heroverweegt economische betrekkingen en vrijhandelsovereenkomst met Tunesië

De Marokkaanse autoriteiten heroverwegen de economische betrekkingen met Tunesië alsook de vrijhandelsovereenkomst (FTA) die de twee landen in 2004 sloten.

Dat meldt de Israëlische pers donderdag. Het bericht komt op het moment dat de twee landen in een diplomatieke impasse verkeren nadat de Tunesische president Kais Saied vorige week de leider van de Saharaanse afscheidingsbeweging Polisario, Brahim Ghali, verwelkomde.

Rabat riep vorige week de eigen ambassadeur in Tunesië, Hassan Tarek, terug en besloot om niet aanwezig te zijn op TICAD 8, een belangrijke internationale conferentie over Afrikaanse ontwikkeling die plaatsvindt in Tunis. Tunesië besloot als reactie om de eigen ambassadeur in Marokko terug te roepen.

FTA

De vrijhandelsovereenkomst werd in 2004 gesloten en trad in 2006 in werking. Sindsdien kent Marokko een tekort op de handelsbalans met Tunesië; Marokko importeerde vorig jaar 2,28 miljard DH uit Tunesië en exporteerde er slechts 1,29 miljard DH.



Marokko is het voornaamste Noord-Afrikaanse exportland voor Tunesië maar voor Marokko dekt de export slechts 50 procent van de Tunesische import. De verstoorde handelsbalans leidde eerder al tot een handelsconflict toen Marokko douanerechten invoerde om de massale toestroom van Tunesische schoolboeken op de Marokkaanse markt te beteugelen. 80 procent van de Tunesische boekenexport gaat naar Marokko. Tunesië stapte naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Een eventuele opschorting van de vrijhandelsovereenkomst zal ernstige gevolgen hebben voor de Tunesische economie, meldt dagblad Al-Sabah. Sinds de verkiezingswinst van Saied verkeert het land in een politieke crisis. Tunesiërs gingen uit protest de straat op nadat Kaies vorig jaar juli de premier wegstuurde en het parlement buitenspel zette.

