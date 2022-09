Europees arrestatiebevel voor in Frankrijk ongewenste imam Iquioussen

Frankrijk heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Frans-Marokkaanse prediker Hassan Iquioussen.

Dat meldt de Franse zender BFM TV. De Franse Raad van State stemde eerder deze week in om het uitzettingsbesluit van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin te bekrachtigen.

Daarmee werd de uitzetting van Iquioussen definitief. De Franse jacht op Iquioussen begon afgelopen winter toen de imam zijn tienjarige verblijfsvergunning wilde verlengen en de lokale autoriteiten om die reden een gedetailleerd onderzoek naar hem startten.

Iquioussen zou banden hebben met de Moslimbroeders en zou in 2003 verschillende "oproepen tot geweld" hebben gedaan. Daarnaast zou hij "complottheorieën" voeden omtrent islamofobie. Hij is echter nooit door een rechtbank veroordeeld geweest.



Dinsdag merkte de politie tijdens een huisbezoek, vlak na de bekrachtiging van zijn uitzetting, de afwezigheid van de imam op. Vermoedt wordt dat hij is gevlucht om uitzetting naar Marokko te voorkomen.

De in Frankrijk geboren 58-jarige imam heeft enkel de Marokkaanse nationaliteit. Hij zou op 17-jarige leeftijd hebben nagelaten het Franse staatsburgerschap aan te vragen. Zijn vijf kinderen en 15 kleinkinderen hebben wel de Franse nationaliteit.



Gevangenisstraf

Tijdens een persconferentie die dezelfde dag werd gehouden, sloot een lokale politiefunctionaris niet uit dat Franse justitie haar toevlucht zou nemen tot internationale justitiële samenwerking om de man te vinden. Vermoedt wordt dat hij naar België is gereisd.



De uitvaardiging van het Europese aanhoudingsbevel is opmerkelijk. De autoriteiten weten immers niet of Iquioussen nog in het land is, wanneer hij eventueel vertrokken is, en of hij de immigratiewet overtreedt. Ook is Iquioussen in het verleden nergens voor veroordeeld geweest en kan zijn afwezigheid in Frankrijk duiden op de vrijwillige toepassing van de verplichting om Frans grondgebied te verlaten (OQTF), zoals eerder aan hem werd verzocht door de minister.

Voor binnenlandminister Darmanin is het echter duidelijk dat de imam "de uitzettingsmaatregel heeft ontdoken", hetgeen hem zou kunnen blootstellen aan een gevangenisstraf van drie jaar.

Marokko heeft in ieder geval weinig trek om mee te werken aan de anti-islam-hetze van de Franse autoriteiten en heeft gisteren de 'laissez passer' opgeschort die op 1 augustus aan werd afgegeven om zijn uitzetting naar Marokko mogelijk te maken.

