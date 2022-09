Een batterij die in vijf minuten kan worden opgeladen wordt binnenkort gepatenteerd

marokko 1 sep 14:46

De Marokkaanse batterijexpert Rachid Yazami en zijn team braken records met een batterij die in vijf minuten volledig kan worden opgeladen. De indiening van het nieuwe octrooi is in volle gang.

"Er zijn nog steeds verbeteringen aan de gang", geeft Yazami aan zonder meer details te verschaffen. De expert in lithiumbatterijen wist zijn eigen record van zes minuten te breken met een batterij die in slechts vijf minuten volledig kan worden opgeladen. Een tijdwinst van ruim 17 procent. De fysicus en ingenieur heeft een oplaadmethode ontwikkeld die de batterijstroom beheert in plaats van de spanning, zoals in conventionele batterijen. De methode wordt non-lineare voltammetrie genoemd. Met de methode kunnen batterijen in 15 tot 20 minuten volledig worden opgeladen (van 0 tot 100%). De recordtijd van vijf minuten werd behaald in een testomgeving.

De methode kan worden aangepast op batterijen van elke omvang en toepassing, variërend van accu's voor e-sigaretten tot die van elektrische voertuigen (EV) zoals een Tesla. "Momenteel lopen er tests met industriële partners om de methode aan te passen aan verschillende batterijen, met name voor laptops en andere draadloze apparaten", vervolgt hij. Yazami schat dat de tests ongeveer twee jaar in beslag zullen nemen. © MAROKKO.NL 2022