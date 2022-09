Britse oud-ambassadeur in Myanmar veroordeeld tot jaar cel

Een rechtbank in Myanmar heeft de Britse oud-ambassadeur Vicky Bowman en haar echtgenoot schuldig bevonden aan het overtreden van de immigratiewet.

Ze zijn allebei tot één jaar cel veroordeeld, meldt de BBC. Bowman was van 2002 tot en met 2006 ambassadeur in Myanmar. Ze is getrouwd met Htein Lin. Hij is een van de bekendste kunstenaars in Myanmar en zat van 1998 tot 2004 in de gevangenis vanwege zijn protest tegen de junta die op dat moment in het land heerste.

De oud-ambassadeur werd vorige week opgepakt voor haar verblijf op een ander adres dan waar ze op stond ingeschreven. Htein Lin werd toen gearresteerd voor het helpen van zijn vrouw. Volgens Britse media werd het koppel overgebracht naar een gevangenis waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden.

De banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Myanmar, ooit een Britse kolonie, is verslechterd sinds de militaire staatsgreep in Myanmar op 1 februari 2021. De Britten hebben sancties opgelegd en steunen de zaak tegen Myanmar bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het proces gaat over de vermeende genocide op de Rohingya-minderheid.

© ANP 2022