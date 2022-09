Jeugdwerkloosheidscijfer het hoogst in Arabische landen

Landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA) registreren een gemiddeld jeugdwerkloosheidscijfer van 24,8 procent.

Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in het rapport 'Global Youth Employment Trends 2022'.

De landen in de MENA-regio noteren wereldwijd het hoogste en snelste oplopende jeugdwerkloosheidscijfer. Het werkloosheidcijfer onder vrouwen in de regio is nog hoger. Het cijfer is dit jaar opgelopen tot 42,5 procent, drie maal hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 14,5 procent.

Volgens het rapport heeft de coronapandemie de situatie op de arbeidsmarkt verergerd. Jongeren in de leeftijden van 15-24 hebben sinds begin 2020 vaker hun baan verloren vergeleken met oudere landgenoten.



Wereldwijd is het aantal werkloze jongeren opgelopen tot 73 miljoen. Een lichte verbetering ten opzichte van 2021 (75 miljoen) maar nog steeds ruim zes miljoen hoger dan het pre-pandemische niveau van 2019.

Vooralsnog lijkt het erop dat alleen landen met een hoog inkomen tegen het einde van het lopende jaar de jeugdwerkloosheidscijfers zullen zien dalen naar het niveau van 2019. In andere landen zullen de jeugdwerkloosheidscijfers naar verwachting meer dan één procentpunt hoger blijven dan vóór de coronacrisis.



Groene e blauwe economie

Het IAO-rapport onderstreept wel dat jongeren goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de groei van groene en blauwe economieën. Verwacht wordt dat met de implementatie van de nieuwe beleidsmaatregelen tegen het jaar 2030 meer dan 8,4 miljoen extra banen voor jongeren zullen worden gecreëerd.

Ook kunnen investeringen in digitale technologieën grote aantallen jonge werknemers aantrekken. Het rapport berekent dat het nastreven van een bredere dekking in breedbandnetwerken tegen 2030 kan leiden tot een toename 24 miljoen nieuwe banen wereldwijd, waarvan 6,4 miljoen door jongeren.

Volgens het rapport heeft de coronapandemie een aantal tekortkomingen aan het licht gebracht, vooral in de manier waarop in de behoeften van jongeren werd voorzien, met name de meest kwetsbare groepen zoals mensen die voor het eerst een baan zoeken, schoolverlaters en pas afgestudeerden met weinig praktijkervaring.

