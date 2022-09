Een derde Marokkanen wil Marokko verlaten

Meer dan een derde van de Marokkanen wil Marokko verlaten, blijkt uit recente resultaten van het migratieonderzoek van de Arabische Barometer van Princeton University.

Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de Marokkanen wil emigreren. Twee derde wijst corruptie, de hoge jeugdwerkloosheid en economische redenen aan als oorzaak van de migratiewens.

Het onderzoek werd uitgevoerd in 2021 en 2022 onder 23.000 mensen in tien landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio).

Het grootste deel (22 procent) geeft aan naar Frankrijk te willen migreren, 21 procent kiest voor Canada, 19 procent ziet voor zichzelf een toekomst in Duitsland en 15 procent wil Marokko verlaten voor de Verenigde Staten (VS).



De migratiewens is het grootst onder jongeren; ruim 47 procent van de Marokkanen die willen emigreren is tussen de 18 en 30 jaar, tegenover 28 procent van de 30-plussers. Uit onderzoek van het Marokkaanse Observatorium voor Menselijke Ontwikkeling (ONDH) en de Verenigde Naties eind vorig jaar bleek al dat zeven op de tien jongeren een slecht toekomstbeeld heeft en het land wenst te verlaten.

Kennisvlucht

Het onderzoek bevestigt de massale kennisvlucht waar Marokko al jaren mee kampt; van de Marokkanen met een migratiewens is 40 procent universitair afgestudeerd en 32 procent heeft een middelbare schooldiploma of vergelijkbaar.



De migratiedroom wordt in 66 procent van de gevallen gedreven door "betere economische omstandigheden" in het buitenland. 19 procent kijkt uit naar een studie in het buitenland en 3 procent wil om veiligheidsredenen het land verlaten.

Meer dan de helft (53 procent) is bereid te migreren zonder legale papier.

