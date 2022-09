Costa Rica onderschept 2,5 ton cocaïne in container voor België

De politie in Costa Rica heeft 2,5 ton cocaïne onderschept in een container met fruit in de haven van Limón.

De container was bedoeld voor België. Op beelden die de Costa Ricaanse autoriteiten op Twitter plaatsen, is de enorme lading drugs te zien.

Limón was altijd een exporthaven voor ananas, bananen, suiker en koffie. Maar de afgelopen jaren is het afgelegen havengebied erg populair geworden onder drugssmokkelaars. Regelmatig worden er in de Rotterdamse en Antwerpse haven drugs in beslag genomen die uit Costa Rica komen.

In 2020 deed de politie in Costa Rica naar eigen zeggen de grootste drugsvondst in de geschiedenis van het land toen meer dan 5000 kilo cocaïne in beslag werd genomen die was bedoeld voor Nederland.

