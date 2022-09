Ministerie gaat jongeren waarschuwen voor risico's cryptomunten

Het ministerie van Financiën heeft een campagne gelanceerd om jongeren te waarschuwen voor de risico's van cryptomunten.

Volgens minister Sigrid Kaag worden jongeren via sociale media aangemoedigd om in de munt te investeren, "maar financiële influencers zijn lang niet altijd neutraal en transparant".

"Als je eraan denkt om crypto’s te kopen, zorg dan dat je weet wat de risico’s zijn en staar je niet blind op beloofde hoge rendementen", zegt Kaag in een statement bij de nieuwe campagne. "Geef alleen geld uit dat je kunt missen en bedenk dat als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook."

De campagne Slim in Crypto (of: SiC) is te vinden op YouTube, Snapchat, Twitch en FunX. Ook is er een website opgetuigd met informatie. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwen al langer dat het om allerlei redenen riskant kan zijn om te investeren in cryptomunten. De AFM heeft over dit onderwerp gastlessen georganiseerd op mbo's.

