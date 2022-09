Turkse inflatie stijgt tot boven de 80 procent

economie 5 sep 9:39

De inflatie in Turkije is in augustus boven de 80 procent uitgekomen.

De stijging van de kosten van levensonderhoud in het land viel met 80,2 procent evenwel iets lager uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een stijging van het algemene prijspeil met meer dan 81 procent. De consumentenprijzen in Turkije stijgen sinds begin van 2017 bijna ononderbroken met dubbele cijfers. Dit jaar nam de prijsstijging nog meer toe door de stijgende kosten van energie en andere grondstoffen, die deels werden aangewakkerd door de Russische invasie van Oekraïne. Ook voedsel wordt in rap tempo duurder. De prijzen die Turkse fabrikanten vragen voor hun producten namen zelfs met bijna 144 procent toe.

De Turkse centrale bank sprak eerder de verwachting uit dat de inflatie dit najaar een piek bereikt van rond de 85 procent en tegen het einde van het jaar zal uitkomen op iets meer dan 60 procent. Eind augustus werd nog bekend dat de Turkse economie ondanks de torenhoge inflatie groeide in het tweede kwartaal. Aangezien het leven van de Turken een stuk duurder is geworden leverden de consumptiebestedingen van huishoudens een belangrijke bijdrage aan de groei. Ook de export groeide stevig dankzij het herstel van de coronacrisis en een goedkopere Turkse lira. De heropleving van het toerisme na de coronabeperkingen gaf de economie eveneens een impuls.

De omstreden renteverlagingen die de Turkse centrale bank op aandringen van president Recep Tayyip Erdogan heeft doorgevoerd, jagen de groei ook aan. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen. Onder druk van de president werd de rente in Turkije al flink verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken. Zo werd de rente na een onderbreking van enkele maanden in augustus met een vol procentpunt teruggeschroefd naar 13 procent. © ANP 2022