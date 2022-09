Iran biedt verlichting aan in Europese gascrisis

Iran heeft zich aangeboden als energieleverancier om daarmee de energiecrisis in Europa helpen te bezweren.

"Wij beschikken over de nodige gasreserves en in potentie zouden wij ook in de Europese behoeften op dit gebied kunnen voorzien," zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran. Maar alvorens Teheran overgaat tot leveringen, moet het nucleaire akkoord van Wenen opnieuw ingevoerd worden.

Ook de Amerikaanse sancties tegen Iran moeten worden opgeheven. Iran heeft een van de grootste gasreserves ter wereld. Het land zou in theorie de nood in Europa wat betreft energie kunnen lenigen. Maar volgens waarnemers heeft Teheran weinig speelruimte voor de uitvoer van gas vanwege de vraag naar gas in eigen land.

De afgelopen jaren speelden er volgens het ministerie ook technische problemen met de gasproductie als gevolg van de sancties die de VS oplegden. Intussen zijn deze echter opgelost en heeft Iran geen beperkingen meer.



Iran werkt momenteel samen met de zes partijen die bij de nucleaire deal van Wenen zijn betrokken, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en de VS, om het akkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen.

Er is nog geen definitief akkoord bereikt, maar de Iraanse woordvoerder heeft er vertrouwen in dat dit binnenkort wel eens zou kunnen gebeuren.

