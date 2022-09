Daesh eist verantwoordelijkheid voor aanslag in Kabul op

Daesh heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bomaanslag van maandag bij de Russische ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

De terreurorganisatie liet dat weten in een verklaring op een van haar officiële Telegram-kanalen. Bij de aanslag van een zelfmoordterrorist kwamen zes mensen om het leven. Twee van hen waren medewerkers van de Russische ambassade.

Ook vier Afghanen vonden de dood bij het incident en meerdere personen raakten gewond. De politie in Kabul meldde dat bewakers de aanslagpleger hebben doodgeschoten.

Volgens de verklaring van Daesh kwam de terrorist door de beveiliging heen en bracht hij de bom tot ontploffing te midden van medewerkers van de ambassade en Afghanen die in de rij stonden om een visum te krijgen.



Gestraft

Sinds de machtsovername van vorig jaar van de Taliban in Afghanistan heeft Daesh als rivaliserende groepering meerdere aanslagen gepleegd in het land. Dit was wel de eerste aanval op een diplomatieke missie. Hoewel Rusland net als andere landen de Taliban-regering niet officieel heeft erkend, heeft het land wel diplomatieke banden met Afghanistan.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sprak maandag de hoop uit dat de verantwoordelijken voor de aanslag zo snel mogelijk zullen worden gestraft. Rusland kondigde ook aan een onderzoek te beginnen.

