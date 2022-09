Verdachte van spuiten vloeistof bij azc Ter Apel is 22-jarige man

algemeen 6 sep 12:48

De persoon die maandag werd opgepakt op verdenking van het spuiten van een vloeistof door het hek van het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel, is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Dit meldt een politiewoordvoerder dinsdag. Vijf mensen werden geraakt door de nog altijd onbekende vloeistof. De politie verhoort de man. Er kan nog niet worden gezegd hoe de vloeistof door het hek werd gespoten en of er iets in het bezit van de verdachte gevonden is waarmee dat kan zijn gedaan. De geraakte mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het gaat om twee medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), twee beveiligers en een bewoner van het azc. © ANP 2022