Duitsland hervat deelname aan militaire vredesmissie in Mali

Duitsland heeft zijn deelname aan de militaire vredesmissie in Mali dinsdag hervat. Berlijn schortte de activiteiten in het West-Afrikaanse land vorige maand op.

Er was een meningsverschil over de toegang tot het luchtruim. De Malinese regering had de Duitsers herhaaldelijk bepaalde vliegrechten ontzegd.

De VN-missie Minusma probeert sinds 2013 extremisten in Mali te bestrijden. Het land, dat zo'n 20 miljoen inwoners heeft, maakte sinds 2012 drie militaire staatsgrepen mee en wordt algemeen als uiterst instabiel beschouwd.

Sinds de laatste staatsgreep, in 2021, staat het land onder leiding van een militaire overgangsregering. Die wordt als zeer Russischgezind beschouwd.



De Malinese regering had Duitsland herhaaldelijk bepaalde overvliegrechten ontzegd, die het nodig had om de Duitse troepen te faciliteren. Op 12 augustus besloot Berlijn daarop de transportvluchten en verkenningsoperaties op te schorten.

Er zijn momenteel ruim duizend Duitse soldaten aanwezig in Mali. De meeste bevinden zich in het noorden van het land.

