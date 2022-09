Spanje beëindigt discriminatie huishoudelijk personeel

Een nieuwe wet in Spanje moet een einde maken aan de discriminatie van huishoudelijk personeel.

Personen die bijvoorbeeld schoonmaken, de tuin onderhouden of bejaarden verzorgen krijgen voortaan dezelfde rechten als werknemers in andere sectoren. Dat betekent onder meer financiële steun in geval van werkloosheid en bescherming tegen ongefundeerd ontslag.

De regering heeft de daarvoor benodigde wetgeving dinsdag in Madrid bekrachtigd. Premier Pero Sánchez zei op Twitter en in de media dat daarmee een "historische discriminatie is beëindigd". Minister van Arbeid Yolanda Diaz verklaarde dat Spanje nu "een beter land" is geworden.

Ze benadrukte dat het vooral om een "feministische hervorming" gaat. Het overgrote deel van de hulpen in de huishouding is vrouw. Ongeveer een derde van hen is ouder dan 55 jaar, 44 procent is immigrant en meer dan de helft werkt in deeltijd.



Het Europees gerechtshof gaf Spanje wegens deze achterstelling van de 'poetsvrouw en het dienstmeisje' in februari een standje. Onthouding van een werkloosheidsuitkering is in strijd met de Europese regelgeving.

In Spanje staan officieel zo'n 370.000 mensen geregistreerd in de sector huishoudelijk personeel. Naar schatting nog eens 200.000 anderen werken zwart.

© ANP 2022